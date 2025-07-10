Мощный муссонный дождь парализовал работу аэропорта в Индии

В результате разгула стихии были задержаны более 300 авиарейсов в воздушной гавани Нью-Дели. Около 10 самолетов перенаправили в другие города. Сообщается, что задержки вылетов достигали часа и более. Помимо этого, тропический ливень с сильными порывами ветра вызвал подтопления во многих районах Нью-Дели, серьезно затруднив движение на дорогах. Метеорологи объявили оранжевый и красный уровни тревоги. Синоптики прогнозируют сильные дожди в течение следующих суток.