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Мощный муссонный дождь парализовал работу аэропорта в Индии

10 июля 2025 11:47
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Мощный муссонный дождь обрушился на столицу Индии прошлой ночью, парализовав работу аэропорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный муссонный дождь парализовал работу аэропорта в Индии-2

В результате разгула стихии были задержаны более 300 авиарейсов в воздушной гавани Нью-Дели. Около 10 самолетов перенаправили в другие города. Сообщается, что задержки вылетов достигали часа и более. Помимо этого, тропический ливень с сильными порывами ветра вызвал подтопления во многих районах Нью-Дели, серьезно затруднив движение на дорогах. Метеорологи объявили оранжевый и красный уровни тревоги. Синоптики прогнозируют сильные дожди в течение следующих суток.

# Новости Индии # Погода # Авиасообщение

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