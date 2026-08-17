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Новости по тегу #Новости Грузии

Грузия прекратила поставки топлива в Абхазию под давлением оппозиции
17 августа 2026 07:03

Грузия прекратила поставки топлива в Абхазию под давлением оппозиции

В Грузии врачи выписали из больниц 8 белорусов, пострадавших в аварии с микроавтобусом
16 августа 2026 13:38

В Грузии врачи выписали из больниц 8 белорусов, пострадавших в аварии с микроавтобусом

Пострадавших в ДТП в Грузии белорусов могут начать выписывать 14 августа
14 августа 2026 08:05

Пострадавших в ДТП в Грузии белорусов могут начать выписывать 14 августа

МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии
13 августа 2026 11:06

МИД Беларуси окажет содействие в возвращении пострадавших граждан из Грузии

Четверо граждан Беларуси погибли в ДТП в Грузии, 15 получили травмы
13 августа 2026 07:45

Четверо граждан Беларуси погибли в ДТП в Грузии, 15 получили травмы

В Грузии микроавтобус с туристами упал в овраг: погибли четверо белорусов
13 августа 2026 05:57

В Грузии микроавтобус с туристами упал в овраг: погибли четверо белорусов

Премьер-министр Грузии: страна открыта для всех туристов, в том числе из России
06 августа 2026 15:09

Премьер-министр Грузии: страна открыта для всех туристов, в том числе из России

В Грузии вновь произошел сбой в электроснабжении
06 августа 2026 11:05

В Грузии вновь произошел сбой в электроснабжении

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II
18 марта 2026 13:47

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

В Тбилиси группа протестующих перекрыла центральный проспект
23 октября 2025 07:43

В Тбилиси группа протестующих перекрыла центральный проспект

В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту
06 октября 2025 16:47

В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту

Три человека погибли в результате сильных снегопадов на западе Грузии
26 февраля 2025 19:50

Три человека погибли в результате сильных снегопадов на западе Грузии