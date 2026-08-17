Власти республики ищут новые источники поставок, но ситуация остается напряженной.
Ранее медики отпустили домой 4 наших соотечественников. МИД Беларуси оказывает содействие в их возвращении домой.
Состояние всех 15 госпитализированных граждан, среди которых шестеро детей, оценивается как стабильное. Угрозы их жизни нет.
Накануне в горном регионе Гурия экскурсионный микроавтобус, в котором находилось 19 пассажиров, сорвался в глубокое ущелье. На опасном повороте водитель не справился с управлением.
Всего в салоне находились 19 наших соотечественников, среди пострадавших – шестеро детей.
МВД страны возбудило дело по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть двух и более человек. Санкция предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал оппозиционные кампании против российских туристов саботажем национальных интересов собственной страны.
Это уже третье крупномасштабное отключение электроэнергии в стране за последние две недели.
Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования Грузинской православной церкви и всему народу Грузии.
Для наведения порядка правоохранителям пришлось применить силу. За потасовку с полицией были задержаны 20 человек.
Как заявил премьер-министр страны, за организацией беспорядков стоит Евросоюз. По его словам, следы этого неудавшегося майдана ведут и к послу ЕС в Грузии. Однако, несмотря на все старания, эта жалкая пародия на «оранжевую революцию» и переворот провалилась, как и все прежние попытки.
Особенно сильно пострадали популярные среди туристов Аджария, Батуми и Кобулети.
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