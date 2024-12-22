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Протесты в Тбилиси не утихают – митингующие снова перекрыли проспект Руставели

22 декабря 2024 07:40
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Протесты 21 декабря прошли в грузинской столице. Западные политтехнологи не намерены оставлять Тбилиси в покое и снова выводят людей на улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции митингующие перекрыли проспект Руставели.

Протесты в Тбилиси не утихают – митингующие снова перекрыли проспект Руставели-2

Сценарий на протяжении 20-ти дней не меняется, за одним исключением: с каждым разом число участников планомерно снижается. Госпереворот не удался, и сегодня это очевидно. Для всех, но не для его заказчиков. Запад всеми силами пытается создать видимость, что протестные настроения в Грузии не утихают. На деле – эти митинги слабо напоминают марши недовольных граждан. Напомним, формальным поводом для демонстраций стало решение властей Грузии приостановить переговоры о членстве страны в ЕС до 2028 года.

# Международная политика # Протесты # Новости Грузии

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