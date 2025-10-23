В Тбилиси группа протестующих перекрыла центральный проспект

Однако очень скоро им показалось, что для них слишком мало места для проведения политической акции. Поэтому ее участники решили перекрыть центральный проспект. Это вызвало остановку транспорта, в том числе и общественного. Все призывы прибывшей на место полиции освободить дорогу и отойти на тротуар были встречены протестующими агрессивно. Некоторые из них даже стали запрыгивать на патрульные машины. Для наведения порядка правоохранителям пришлось применить силу. За потасовку с полицией были задержаны 20 человек.