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В Тбилиси группа протестующих перекрыла центральный проспект

23 октября 2025 07:43
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Группа оппозиционно настроенных людей устроила беспорядки в Тбилиси. Несколько десятков человек собрались на площади перед парламентом на антиправительственный митинг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси группа протестующих перекрыла центральный проспект-2

Однако очень скоро им показалось, что для них слишком мало места для проведения политической акции. Поэтому ее участники решили перекрыть центральный проспект. Это вызвало остановку транспорта, в том числе и общественного. Все призывы прибывшей на место полиции освободить дорогу и отойти на тротуар были встречены протестующими агрессивно. Некоторые из них даже стали запрыгивать на патрульные машины. Для наведения порядка правоохранителям пришлось применить силу. За потасовку с полицией были задержаны 20 человек. 

# Новости Грузии # Протесты

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