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Три человека погибли в результате сильных снегопадов на западе Грузии

26 февраля 2025 19:50
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Три человека погибли из-за сильных снегопадов на запад Грузии. Особенно сильно пострадали популярные среди туристов Аджария, Батуми и Кобулети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три человека погибли в результате сильных снегопадов на западе Грузии-2

Десятки горных сел оказались отрезаны от цивилизации. В некоторых домах обрушились крыши. Высота снежного покрова местами превышает два метра. Из-за плохих погодных условий приостановлено движение общественного транспорта, отменены занятия в школах и детских садах. Для проведения спасательных работ в регион направлены сотни пожарных и сотрудники силовых структур. Они расчищают дороги и помогают доставить в пострадавшие районы медикаменты и продукты питания. 

Напомним, сильные снегопады обрушились на западные районы Грузии 22-23 февраля. По прогнозам синоптиков, они продлятся до начала марта.

# Снегопады # Новости Грузии # происшествия

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