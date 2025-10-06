Грузия смогла избежать и политического кризиса, и хаоса, которые угрожали стране. И это несмотря на активные попытки, и от так называемой оппозиции, и от кормящих ее европейских стран, свергнуть законно избранную власть. Сегодня Генеральная прокуратура предъявила обвинения пятерым организаторам митинга в Тбилиси за попытку насильственной смены конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, они стоят за уличными беспорядками. Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане страны выбирали мэров и депутатов городских собраний. Убедительную победу одержала партия «Грузинская мечта», которая законно правит страной уже 12 лет. Однако итоги волеизъявления народа оказались не по душе оппозиционным партиям.

Грузинскому народу не близок прозападный путь развития и стремление войти в ЕС. Но оппозиция, не найдя весомых аргументов, решила доказать свою правоту, устроив погромы на улицах городов. Как заявил премьер-министр страны, за организацией беспорядков стоит Евросоюз. По его словам, следы этого неудавшегося майдана ведут и к послу ЕС в Грузии. Однако, несмотря на все старания, эта пародия на «оранжевую революцию» и переворот провалилась, как и все прежние попытки. Народ Грузии видит, что за зачинщиками беспорядков стоят зарубежные кукловоды, поэтому гражданский выбор в такой ситуации очевиден.