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Михалев и Лозовский пополнили состав хоккейного «Динамо»

16 июля 2026 11:12
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Хоккейное минское «Динамо» продолжает формировать состав в преддверии нового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Стан «зубров» пополнили Мирослав Михалев и Кирилл Лозовский. В прошедшем сезоне Михалев набрал 15 результативных баллов за 33 проведенные встречи в экстралиге.

Отметим, ранее 23-летний форвард уже играл за столичную команду – в его активе 10 поединков. Соглашение рассчитано на 1 год. Контракт на 5 лет заключен с другим новичком. 19-летний Кирилл Лозовский выступал в Молодежной хоккейной лиге за «Динамо-Шинник». В двух сезонах он оформил более 30 голевых действий и заработал коэффициент полезности «+15».

# ХК Динамо-Минск

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