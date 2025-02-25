В Грузии закрыты дороги, школы и детские сады в связи с аномальным снегопадом

Непогода нарушила жизнь в Грузии. Из-за аномальных снегопадов, которые почти неделю не прекращаются в западных районах страны, не ходит транспорт, закрыты дороги, школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возникли перебои с электричеством.

Нарушена работа международного аэропорта в Батуми. Отменены десятки пассажирских поездов. Отрезанными от внешнего мира оказались горные населенные пункты. Добраться до них невозможно. Из-за оборванных проводов там нет связи, электричества и интернета. Уборочная техника не справляется. Буквально через несколько минут все дороги вновь оказываются под снегом. Правительство провело экстренное заседание, но котором обсуждалась организация доставки помощи в пострадавшие районы и мобилизация аварийных бригад.