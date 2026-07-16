«МЛ Витебск» завершил выступление в Лиге чемпионов

«МЛ Витебск» завершил свой турнирный путь в квалификации Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ответном поединке на выезде белорусской дружине противостоял румынский клуб «Университатя Крайова». Северяне имели немало шансов, чтобы открыть счет – однако помешала реализация. Зато в компенсированное время мяч оказался в воротах Павла Павлюченко.

Гол на счету опытного защитника соперника Никушора Банку. Финальный результат – 1:0 в пользу хозяев. Напомним, первое противостояние для витебчан завершилось крупным поражением – 1:4. Наши парни продолжат свой еврокубковый путь в третьем по рангу турнире Европы – Лиге конференций. Их первым оппонентом в отборе станет черногорская «Сутьеска». Стартовый матч запланирован на 23 июля.