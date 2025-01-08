Раскачивающий Украину Запад надеялся, что по ее пути пойдет еще не одна страна. В числе тех, кто должен был пасть жертвой давления, Грузия. Но там смогли избежать украинского сценария, хотя борьба за сохранение мира в республике продолжается и сегодня. Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что ее граждане Грузии выбрали в октябре прошлого года. На тот момент действующий лидер республики Саломе Зурабишвили отказалась принимать их результаты. Оппозиционный блок потерпел тотальное поражение и вышел бороться за голоса избирателей на улицы.

Зурабишвили лично возглавляла это безумие внутри страны, а после президентских выборов, которые она тоже ожидаемо не признала, отказалась покидать свой пост. Впрочем, заявления оказались пустым сотрясением воздуха, как и все прочие обещания некогда главы государства.

Теперь бывший президент Грузии трудоустроилась в США. В Институте Маккейна политик объявлена стипендиатом Киссинджера 2025 года. «Будучи научным сотрудником, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться новых выборов и продвижения демократического пути в своей стране», – отмечается в сообщении. По неофициальной информации, политик уже покинула Грузию и отправилась вслед за своей американской мечтой.