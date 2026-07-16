Гродно празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

День, наполненный гордостью и вечной благодарностью. Гродно отмечает 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители власти, общественных организаций, ветераны и молодежь – десятки гродненцев, для которых память и долг не пустые слова, пришли в парк имени Жилибера, чтобы поклониться героям, которые вернули мир и свободу на белорусскую землю. От благодарных потомков к братской могиле советским воинам и партизанам легли живые цветы.

1127 дней оккупации. За эти три страшных года погибли более 50 тысяч мирных жителей. Практически наполовину был разрушен и сам город. Редкие кадры тех тяжелых 40-х сегодня можно было увидеть на передвижной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Здесь же были представлены и личные вещи фронтовиков.