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Гродно празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16 июля 2026 10:49
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День, наполненный гордостью и вечной благодарностью. Гродно отмечает 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродно празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-2

Представители власти, общественных организаций, ветераны и молодежь – десятки гродненцев, для которых память и долг не пустые слова, пришли в парк имени Жилибера, чтобы поклониться героям, которые вернули мир и свободу на белорусскую землю. От благодарных потомков к братской могиле советским воинам и партизанам легли живые цветы.

1127 дней оккупации. За эти три страшных года погибли более 50 тысяч мирных жителей. Практически наполовину был разрушен и сам город. Редкие кадры тех тяжелых 40-х сегодня можно было увидеть на передвижной экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Здесь же были представлены и личные вещи фронтовиков.

Гродно празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-4

Для нас этот праздник очень значим. Дедушка у нас воевал, после войны он скончался от ран, полученных во время войны. Поэтому для нас это еще дань памяти нашим предкам, ну и вера в светлое будущее. 

Гродно празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков-6

Этот праздник очень важен для нас. Потому что память – самое главное. Ключевое слово – память. Пока помним – пока будет мирное небо.

В праздничной афише – большая концертная программа. В Гродно до самого вечера будут звучать и любимые многими поколениями песни военных лет.

# Великая Отечественная война

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