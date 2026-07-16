Елена Кузнецова представит Беларусь на конкурсе «Витебск» в 2026-м – узнали, какие песни она исполнит

Поговорим с человеком, для которого фестиваль «Славянский базар в Витебске» не просто праздник, а очень важное и ответственное событие. В программе «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорим с самым главным участником Международного конкурса исполнителей эстрадной пени «Витебск», представительницей Беларуси Еленой Кузнецовой. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как вы готовились? Какие песни отбирали, почему именно их?

Елена Кузнецова, представитель Беларуси на XXXV Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск»:

Я выбрала мировой хит другой не тот который исполняла на национальном отборе. Я его не раскрываю. Впервые зритель услышит его уже на конкурсной сцене, когда я выйду 18 июля в исполнении «Мирового хита». Это яркая, динамичная, харизматическая песня. Я надеюсь, что она отразит мой характер, мое настроение, потому что оно такое боевое на сегодняшний момент. Славянский хит я выбрала абсолютно другой. Это будет другая по настроению композиция. Та же, что я исполняла на национальном отборе, но разнообразила ее белорусским колоритом. Появится новая песня «Туман яром». Это некая компиляция произведений. Первая часть будет «Стороною дождь» – русская народная песня, вторая часть – «Туман яром», третья часть – хит Полины Гагариной «Колыбельная». Впервые зритель услышал ее на сцене стелы, когда был потрясающий праздник – День Независимости Республики Беларусь. Я надеюсь, что в сопровождении Президентского оркестра эта песня прозвучит еще ярче и зацепит зрителей и членов жюри. Ольга Бурлакова:

Ваш боевой настрой кто поддерживает сейчас – семья, родные, друзья?