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Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

18 марта 2026 13:47
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Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Грузии в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с чувством глубокой скорби восприняли новость о кончине этого выдающегося грузинского религиозного и общественного деятеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Его Святейшество и Блаженство Илия II всю жизнь посвятил высоким идеалам, служа не только своему народу, но и всему человечеству. Через инициативы, направленные на упрочение мира, безопасности, дружбы и межрелигиозного взаимопонимания, Патриарх завоевал особое место в сердцах миллионов людей, независимо от их национальной или религиозной принадлежности. Многолетнее служение Его Святейшества Илии II укрепило Грузинскую православную церковь, способствовало восстановлению и открытию сотен храмов и монастырей.

Александр Лукашенко также выразил искренние соболезнования Грузинской православной церкви и всему народу Грузии.

# Александр Лукашенко # Новости Грузии # Некролог

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