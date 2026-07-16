Герой жатвы! Первый комбайнер-тысячник определился на Гродненщине

Первый комбайнер-тысячник определился в Гродненской области. В ходе уборочной кампании Александр Богданович из СПК «Озеры» раньше других намолотил более тысячи тонн озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый комбайнер-тысячник определился в Гродненской области. В ходе уборочной кампании Александр Богданович из СПК «Озеры» раньше других намолотил более тысячи тонн озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Героя жатвы из Гродненского района поздравили представители местной власти, профсоюза АПК и руководство хозяйства. Вручили грамоты и ценные подарки, а также отличительный знак лидера – вымпел в кабину комбайна. Для Александра Богдановича это уже 18-я жатва. Он работает инженером в СПК, но на период страды садиться за руль зерноуборочной техники. Мужчина ответственно подходит к делу, потому ежегодно в передовиках.
Однако первым тысячником в области он стал только в этом сезоне. Признается, в этом заслуга всего коллектива, поскольку большому намолоту способствовала высокая урожайность озимого ячменя – почти 92,5 центнера с гектара.
Александр Богданович, механизатор сельхозпредприятия «Озеры» Гродненского района:
Хочется работать, комбайн хороший интересный, машина сильная. Я думаю, что любой комбайнер, который выезжает в поле, у него цель намолотить побольше, качественно, сделать без потерь.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
Всю погоду бизнеса и бюджета области держат пару тысяч человек, которые работают в этом районе, который является первым в стране по рейтингу сельскохозяйственных районов из 118 районов. В этих хозяйствах работают вот такие люди замечательные.
В СПК «Озеры» Гродненского района уже завершили жатву озимого ячменя. Остальные хозяйства региона, в целом, прошли 78 % площадей этой культуры. Зерновые в 2026 году радуют. Средняя урожайность по области – почти 60 центнеров с гектара, что значительно выше уровня прошлого года.