В странах ЕС уже во всю пожинают плоды хаоса, посеянного Вашингтоном. А в Грузии сорнякам западной псевдодемократии не дали прорасти. По образцу цветных революций США и их сателлиты намеревались установить подконтрольный режим в Тбилиси ради собственной выгоды. Но грузинские беспорядки так и не увенчались успехом: парламент и правительство работают в штатном режиме, а новый президент в скором времени будет приведен к присяге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.