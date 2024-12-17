В странах ЕС уже во всю пожинают плоды хаоса, посеянного Вашингтоном. А в Грузии сорнякам западной псевдодемократии не дали прорасти. По образцу цветных революций США и их сателлиты намеревались установить подконтрольный режим в Тбилиси ради собственной выгоды. Но грузинские беспорядки так и не увенчались успехом: парламент и правительство работают в штатном режиме, а новый президент в скором времени будет приведен к присяге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил об отсутствии в Грузии политического кризиса. Говоря о снижении активности участников акций протеста в стране, глава кабмина использовал выражение «финита ля комедия». Он отметил, что в прошедшей накануне акции участвовали всего около 800 человек. Получив поражение на протестном направлении, Запад решил давить санкциями. Госдеп США уже объявил о введении дополнительных ограничений в отношении Грузии. Ранее с подобными заявлениями выступили представители Евросоюза. Однако в Тбилиси не намерены зеркально отвечать на провокации, чтобы не ставить под угрозу отношения между народами.