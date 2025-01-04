Несмотря на все провокации со стороны западных политиков, грузинский народ четко показал свой выбор и отстоял национальную повестку, проиллюстрировав истинные принципы демократического общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые попытки иностранного вмешательства были пресечены властями, из-за чего Грузия смогла сохранить суверенитет и государственность. Теперь же остается только до конца навести порядок в стране. Власти Грузии инициировали процедуру депортации в отношении 25 иностранных граждан, которые участвовали в протестах в Тбилиси с конца ноября 2024-го и были подвергнуты различным административным наказаниям.

Как сообщается, из них 10 человек уже покинули страну. Однако западных чиновников такой расклад не устраивает. Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против грузинских политиков, которые якобы подрывают демократию, а также предложить инициативу по непризнанию результатов парламентских выборов в стране.

Но, видимо, Вашингтон не особо учится на своих старых ошибках, ведь уже давно стало понятно, что санкционные войны вовсе не приводят к положительным результатам.