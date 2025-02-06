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Грузинский парламент лишил мандатов депутатов от оппозиции

06 февраля 2025 06:44
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Грузинский парламент лишил мандатов депутатов от оппозиции. Об этом просили сами парламентарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузинский парламент лишил мандатов депутатов от оппозиции-2

Без полномочий остались 49 человек, они также теряют неприкосновенность. Тем самым количество депутатов в парламенте Грузии сократилось почти на треть. Нынешнего состава недостаточно для внесения поправок в Конституцию страны, но хватит для принятия законов и утверждения правительства.

# Международная политика # Новости Грузии

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