Грузинский парламент лишил мандатов депутатов от оппозиции. Об этом просили сами парламентарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без полномочий остались 49 человек, они также теряют неприкосновенность. Тем самым количество депутатов в парламенте Грузии сократилось почти на треть. Нынешнего состава недостаточно для внесения поправок в Конституцию страны, но хватит для принятия законов и утверждения правительства.