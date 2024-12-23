Прямой эфир

Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии

23 декабря 2024 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президентские выборы в Грузии – скандал за скандалом. Лидер, который до этого возглавлял республику, отказывается покидать пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии-2

Любимица Запада Зурабишвили требует проведения повторных парламентских выборов и даже устанавливает дедлайны легитимному правительству. Голосование должно пройти в течение недели, утверждает политик. Но напомним, что правящая партия ранее исключила такой вариант. Власти тоже настроены решительно. Если 29 декабря – в день инаугурации нового лидера – Зурабишвили не покинет дворец, ее ждет тюремное заключение. Об этом заявил премьер Грузии. Отметим, что в Тбилиси до сих пор продолжаются протесты. 22 декабря митингующие привлекли к акциям еще и детей. Их они выставили прямо перед водометами.

# Новости Грузии # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп намерен встретиться с Путиным для переговоров о мире в Украине
23 декабря 2024 07:32

Трамп намерен встретиться с Путиным для переговоров о мире в Украине

В Латвии из магазинов стало пропадать сливочное масло
23 декабря 2024 06:52

В Латвии из магазинов стало пропадать сливочное масло

Команда Трампа настаивает на выходе США из ВОЗ
23 декабря 2024 06:51

Команда Трампа настаивает на выходе США из ВОЗ