Зурабишвили отказывается покидать пост президента Грузии

Любимица Запада Зурабишвили требует проведения повторных парламентских выборов и даже устанавливает дедлайны легитимному правительству. Голосование должно пройти в течение недели, утверждает политик. Но напомним, что правящая партия ранее исключила такой вариант. Власти тоже настроены решительно. Если 29 декабря – в день инаугурации нового лидера – Зурабишвили не покинет дворец, ее ждет тюремное заключение. Об этом заявил премьер Грузии. Отметим, что в Тбилиси до сих пор продолжаются протесты. 22 декабря митингующие привлекли к акциям еще и детей. Их они выставили прямо перед водометами.