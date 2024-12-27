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США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили

27 декабря 2024 19:53
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Западный истеблишмент, исходя лишь из собственных интересов, продолжает раскачивать ситуацию в Грузии. Соединенные Штаты ввели санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает американский Минфин.

США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили-2

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что политик якобы подрывает демократическое и евроатлантическое будущее Грузии. Отметим, в начале декабря страны Балтии и Украина запретили въезд Иванишвили и руководству МВД Грузии из-за так называемого жестокого обращения с протестующими. Напомним, внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу «Грузинская мечта». Результаты голосования не признали оппозиционные партии и уходящая в отставку глава государства Саломе Зурабишвили.

# Новости США # Санкции # Новости Грузии

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