Новости по тегу #Новости Австралии

Ставка выросла на четверть процентного пункта и достигла 4,6%.
Власти утверждают, что персональные данные пациентов в сеть не попали, утечка коснулась только внутренней статистики и сведений о расходах на здравоохранение.
Как заявили в правительстве, пока критического сокращения поставок бензина и дизеля нет, однако спрос заметно вырос.
По данным полиции, первыми жертвами стрелка стала семейная пара, которая ехала в машине. Через некоторое время злоумышленник открыл огонь по людям в другом районе города в штате Новый Южный Уэльс.
За двое суток зафиксировано четыре инцидента – в этот раз обошлось без жертв.
По меньшей мере один человек погиб.
Его следы обнаружили в цветном песке для творчества.
По мнению критиков, отследить окажется трудно. Также это может привести к социальной изоляции несовершеннолетних.
В момент ЧП на борту, кроме пилота, находились шестеро иностранных туристов. Трое остались живы. С тяжелыми травмами они доставлены в больницы.
Акцию протеста организовала правозащитная группа, участники которой выступают против проведения оборонной конференции и выставки вооружений в городском экспоцентре. Довольно быстро демонстрация лишилась статуса мирной.
Власти опасаются, что молодое поколение имеет доступ к вредному контенту. В правительстве уверены, что больше пользы принесет живое общение.
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