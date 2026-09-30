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Новости по тегу #Новости Австралии

Австралия подняла ключевую ставку до максимума за последние 15 лет
30 сентября 2026 08:38

Австралия подняла ключевую ставку до максимума за последние 15 лет

В Австралии искусственный интеллект взломал правительственный сайт
24 сентября 2026 08:33

В Австралии искусственный интеллект взломал правительственный сайт

Запасов автомобильного топлива в Австралии осталось примерно на 40 дней
20 марта 2026 08:29

Запасов автомобильного топлива в Австралии осталось примерно на 40 дней

В Австралии неизвестный открыл стрельбу: три человека убиты, один ранен
23 января 2026 10:57

В Австралии неизвестный открыл стрельбу: три человека убиты, один ранен

В Австралии массово закрывают пляжи из‑за роста числа нападений акул
21 января 2026 05:54

В Австралии массово закрывают пляжи из‑за роста числа нападений акул

Сильные лесные пожары бушуют на юге Австралии
13 января 2026 06:25

Сильные лесные пожары бушуют на юге Австралии

Власти столицы Австралии закрыли 17 школ из-за риска отравления асбестом
18 ноября 2025 06:58

Власти столицы Австралии закрыли 17 школ из-за риска отравления асбестом

Власти Австралии запретят доступ к соцсетям гражданам младше 16 лет
18 сентября 2025 07:26

Власти Австралии запретят доступ к соцсетям гражданам младше 16 лет

Авиакатастрофа в Австралии – три человека погибли при крушении гидросамолёта
10 января 2025 07:01

Авиакатастрофа в Австралии – три человека погибли при крушении гидросамолёта

Беспорядки и столкновение с полицией – в Мельбурне прошла массовая антивоенная демонстрация
11 сентября 2024 08:05

Беспорядки и столкновение с полицией – в Мельбурне прошла массовая антивоенная демонстрация

В Австралии запретят несовершеннолетним пользоваться соцсетями
11 сентября 2024 07:18

В Австралии запретят несовершеннолетним пользоваться соцсетями

Трое детей погибли во время пожаре в Сиднее. Полиция не исключает поджог
08 июля 2024 06:36

Трое детей погибли во время пожаре в Сиднее. Полиция не исключает поджог