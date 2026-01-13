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Сильные лесные пожары бушуют на юге Австралии

13 января 2026 06:25
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По меньшей мере один человек погиб при сильных пожарах, которые бушуют на юге Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные лесные пожары бушуют на юге Австралии-2

Огонь уже уничтожил более 300 тысяч гектаров леса и продолжает движение. По данным властей, сгорело более 120 домов. Правительство выделило финансовую помощь пострадавшим. Спасателям пока не удается остановить стихию. По информации экстренных служб, зафиксировано более 60 пожаров, 10 из них продолжают бесконтрольно распространяться.

# Пожар # Новости Австралии

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