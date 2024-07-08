Трое детей погибли во время пожаре в Сиднее. Полиция не исключает поджог

Трагедия в Австралии забрала жизни сразу троих детей. Они погибли в пожаре в жилом доме Сиднея. Двоих мальчиков успели доставить в больницу, однако врачи не смогли их реанимировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10-месячная девочка скончалась на месте. Мать детей в тяжелом состоянии. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Однако столкнулись с мужчиной, который мешал им попасть в дом. Кем приходится злоумышленник семье, а также его мотивы, пока не известны. Правоохранители намерены предъявить ему обвинения в убийстве.