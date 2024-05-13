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Легкомоторный самолёт приземлился без шасси в аэропорту Австралии

13 мая 2024 10:47
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Легкомоторный самолет приземлился без шасси в аэропорту Австралии. На борту находились два пассажира и пилот. Инцидент произошел в городе Голд-Кост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легкомоторный самолёт приземлился без шасси в аэропорту Австралии-1

Аэропорт временно закрыт. На месте работают специалисты авиационных служб. Причиной аварии они называют техническую неисправность. Пилот заметил ее сразу после вылета, однако ему пришлось кружить в небе, чтобы сбросить топливо и облегчить вес судна. В результате ЧП никто не пострадал.

Легкомоторный самолёт приземлился без шасси в аэропорту Австралии-4

Уэйн Хамфри, сотрудник полиции (Австралия):
На борту были мужчина 60 лет и женщина 65 лет. После нескольких часов в воздухе самолет сжег достаточное количество топлива и совершил успешную посадку. Я был очень рад это увидеть.

Посадка проводилась при отключенной электрической системе. На земле пассажиров ждали экстренные службы, бригада медиков и журналисты.

# Авиасообщение # Новости Австралии

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