Легкомоторный самолёт приземлился без шасси в аэропорту Австралии

Легкомоторный самолет приземлился без шасси в аэропорту Австралии. На борту находились два пассажира и пилот. Инцидент произошел в городе Голд-Кост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорт временно закрыт. На месте работают специалисты авиационных служб. Причиной аварии они называют техническую неисправность. Пилот заметил ее сразу после вылета, однако ему пришлось кружить в небе, чтобы сбросить топливо и облегчить вес судна. В результате ЧП никто не пострадал.

Уэйн Хамфри, сотрудник полиции (Австралия):

На борту были мужчина 60 лет и женщина 65 лет. После нескольких часов в воздухе самолет сжег достаточное количество топлива и совершил успешную посадку. Я был очень рад это увидеть.

Посадка проводилась при отключенной электрической системе. На земле пассажиров ждали экстренные службы, бригада медиков и журналисты.