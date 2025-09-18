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Власти Австралии запретят доступ к соцсетям гражданам младше 16 лет

18 сентября 2025 07:26
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Власти Австралии призывают социальные платформы не проверять возраст всех пользователей. В конце 2025 года там вступит в силу закон, который запрещает доступ к соцсетям гражданам младше 16 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Власти Австралии запретят доступ к соцсетям гражданам младше 16 лет-2

В правительстве считают, что информация указывается при регистрации и нет необходимости в повторном мониторинге. Чтобы выявлять и блокировать аккаунты несовершеннолетних, достаточно использовать технологии искусственного интеллекта и анализ поведенческих данных. 

Напомним, в 2024 году сенаторы приняли закон, направленный на защиту психического здоровья детей и подростков и дали год на подготовку как молодежи, так и компаниям. Но, по мнению критиков, отследить окажется трудно. Также это может привести к социальной изоляции несовершеннолетних.

# Новости Австралии # Интернет # социальные сети

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