Беспорядки и столкновение с полицией – в Мельбурне прошла массовая антивоенная демонстрация

В Мельбурне прошла массовая антивоенная демонстрация. Она завершилась беспорядками и столкновением с полицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию протеста организовала правозащитная группа, участники которой выступают против проведения оборонной конференции и выставки вооружений в городском экспоцентре. Довольно быстро демонстрация лишилась статуса мирной. Митингующие забрасывали полицейских камнями и поджигали мусорные баки. В ответ – стражи порядка применили перцовые баллончики, резиновые пули и светошумовые гранаты.

По данным полиции, как минимум 33 человека арестованы, еще несколько десятков активистов задержаны. 24 сотрудника правоохранительных органов получили травмы и обратились за медицинской помощью. Премьер-министр Австралии призвал граждан к мирному выражению своего мнения. Но по словам активистов, слов власти не понимают. Сейчас на улицах Мельбурна усилено присутствие полицейских. На охрану города брошены силы нескольких тысяч правоохранителей.