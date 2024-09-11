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Беспорядки и столкновение с полицией – в Мельбурне прошла массовая антивоенная демонстрация

11 сентября 2024 08:05
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В Мельбурне прошла массовая антивоенная демонстрация. Она завершилась беспорядками и столкновением с полицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки и столкновение с полицией – в Мельбурне прошла массовая антивоенная демонстрация-2

Акцию протеста организовала правозащитная группа, участники которой выступают против проведения оборонной конференции и выставки вооружений в городском экспоцентре. Довольно быстро демонстрация лишилась статуса мирной. Митингующие забрасывали полицейских камнями и поджигали мусорные баки. В ответ – стражи порядка применили перцовые баллончики, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Беспорядки и столкновение с полицией – в Мельбурне прошла массовая антивоенная демонстрация-4

По данным полиции, как минимум 33 человека арестованы, еще несколько десятков активистов задержаны. 24 сотрудника правоохранительных органов получили травмы и обратились за медицинской помощью. Премьер-министр Австралии призвал граждан к мирному выражению своего мнения. Но по словам активистов, слов власти не понимают. Сейчас на улицах Мельбурна усилено присутствие полицейских. На охрану города брошены силы нескольких тысяч правоохранителей.

# Новости Австралии # Акции протеста

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