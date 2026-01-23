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В Австралии неизвестный открыл стрельбу: три человека убиты, один ранен

23 января 2026 10:57
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Стрельба в Австралии: три человека убиты, один ранен и находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии неизвестный открыл стрельбу: три человека убиты, один ранен-2

По данным полиции, первыми жертвами стрелка стала семейная пара, которая ехала в машине. Через некоторое время злоумышленник открыл огонь по людям в другом районе города, в штате Новый Южный Уэльс. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Это 37-летний местный житель. 

В Австралии неизвестный открыл стрельбу: три человека убиты, один ранен-4

Эндрю Холланд, заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс (Австралия):
Мы сейчас выясняем, откуда и как у этого человека появилось оружие. У него не было лицензии на его владение, нам важно знать, как он получил доступ к огнестрельному оружию. Мы по-прежнему призываем общественность помочь нам в поиске подозреваемого.

Сейчас идет масштабная операция по поиску подозреваемого, для участия в ней задействованы полицейские из соседних городов. Местных жителей призвали оставаться дома. 

# Стрельба # Австралия # Новости Австралии

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