Власти столицы Австралии закрыли 17 школ из-за риска отравления асбестом

Власти столицы Австралии – Канберры и города Брисбен – закрыли 17 школ из-за риска отравления детей асбестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его следы обнаружили в цветном песке для творчества. Риск отравления невелик, однако приоритетом остается безопасность учеников, персонала и их семей. Вещество запрещено в стране. Граждан призвали не трогать изделия при их обнаружении, чтобы не допустить попадания асбестовой пыли в воздух. Проверка закрытых образовательных учреждений может занять несколько дней.