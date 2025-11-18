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Власти столицы Австралии закрыли 17 школ из-за риска отравления асбестом

18 ноября 2025 06:58
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Власти столицы Австралии – Канберры и города Брисбен – закрыли 17 школ из-за риска отравления детей асбестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его следы обнаружили в цветном песке для творчества. Риск отравления невелик, однако приоритетом остается безопасность учеников, персонала и их семей. Вещество запрещено в стране. Граждан призвали не трогать изделия при их обнаружении, чтобы не допустить попадания асбестовой пыли в воздух. Проверка закрытых образовательных учреждений может занять несколько дней.

# Новости Австралии

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