Авиакатастрофа в Австралии – три человека погибли при крушении гидросамолёта

Три человека погибли в авиакатастрофе в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там гидросамолет рухнул в океан через несколько секунд после взлета.

В момент ЧП на борту, кроме пилота, находились шестеро иностранных туристов. Трое остались живы. С тяжелыми травмами они доставлены в больницы. Не пострадал лишь один из пассажиров. Крушение произошло недалеко от пляжа на глазах сотен свидетелей. Поэтому спасатели прибыли на место происшествия спустя несколько минут.