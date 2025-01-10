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Авиакатастрофа в Австралии – три человека погибли при крушении гидросамолёта

10 января 2025 07:01
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Три человека погибли в авиакатастрофе в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там гидросамолет рухнул в океан через несколько секунд после взлета.

Авиакатастрофа в Австралии – три человека погибли при крушении гидросамолёта-2

В момент ЧП на борту, кроме пилота, находились шестеро иностранных туристов. Трое остались живы. С тяжелыми травмами они доставлены в больницы. Не пострадал лишь один из пассажиров. Крушение произошло недалеко от пляжа на глазах сотен свидетелей. Поэтому спасатели прибыли на место происшествия спустя несколько минут.

# ЧП # Новости Австралии # Самолет # Крушение

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