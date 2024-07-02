В Австралии подросток устроил поножовщину в университете

В Австралии полиция арестовала 14-летнего подростка, после того как тот устроил поножовщину в университете Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие врачи оказали помощь пострадавшему. Это парень 22 лет, он доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. После инцидента нападавший попытался скрыться с места преступления, но его взяли под стражу. В заявлении полиции говорится, что жертва и предполагаемый преступник не были знакомы друг с другом.

Это нападение произошло примерно через два месяца после того, как шесть человек были убиты и 12 ранены в результате поножовщины в одном из торговых центров Сиднея. Местные власти собираются ужесточить законы о ношении холодного оружия.