День открытых дверей в БГУКИ собрал около 600 абитуриентов

Презентации факультетов и мастер-классы. День открытых дверей в университете культуры и искусств собрал около 600 абитуриентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старшеклассники, учащиеся колледжей из разных уголков страны и их родители смогли узнать подробности обучения в вузе, ознакомиться со специальностями, задать вопросы преподавателям и студентам. Абитуриенты также посетили мастер-классы и презентации. Это дало им представление о том, как обычно проходят занятия.

Ирина Дорофеева, заведующая кафедрой эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, заслуженная артистка Беларуси:

Для нас важно сохранить преемственность поколений. И кафедра эстрадной музыки, которая находится на факультете музыкального и хореографического искусства, она имеет эти традиции. Каждый раз мы набираем все более и более талантливых и одаренных людей, которые действительно хотят свою жизнь с эстрадой связать, с музыкой, со сценой. И я думаю, это самое лучшее место, где они могут реализовать именно свои мечты и надежды.

Дарья Дорошева, абитуриент:

Мои друзья, которые поступили очень рекомендуют мне специальность режиссура театра. Они мне рекомендуют конкретно этот вуз, потому что тут атмосфера очень располагающая для каких-либо культурных мероприятий, активизма. Наиболее популярны ежегодно такие специальности, как социально-культурный менеджмент, декоративно-прикладное и хореографическое искусство, эстрадный вокал. На них конкурс составляет до трех человек на место. Готовые специалисты высоко востребованы.