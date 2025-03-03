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День открытых дверей в БГУКИ собрал около 600 абитуриентов

03 марта 2025 06:51
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Презентации факультетов и мастер-классы. День открытых дверей в университете культуры и искусств собрал около 600 абитуриентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День открытых дверей в БГУКИ собрал около 600 абитуриентов-2

Старшеклассники, учащиеся колледжей из разных уголков страны и их родители смогли узнать подробности обучения в вузе, ознакомиться со специальностями, задать вопросы преподавателям и студентам. Абитуриенты также посетили мастер-классы и презентации. Это дало им представление о том, как обычно проходят занятия.

День открытых дверей в БГУКИ собрал около 600 абитуриентов-4

Ирина Дорофеева, заведующая кафедрой эстрадной музыки Белорусского государственного университета культуры и искусств, заслуженная артистка Беларуси:
Для нас важно сохранить преемственность поколений. И кафедра эстрадной музыки, которая находится на факультете музыкального и хореографического искусства, она имеет эти традиции. Каждый раз мы набираем все более и более талантливых и одаренных людей, которые действительно хотят свою жизнь с эстрадой связать, с музыкой, со сценой. И я думаю, это самое лучшее место, где они могут реализовать именно свои мечты и надежды. 

День открытых дверей в БГУКИ собрал около 600 абитуриентов-6

Дарья Дорошева, абитуриент:
Мои друзья, которые поступили очень рекомендуют мне специальность режиссура театра. Они мне рекомендуют конкретно этот вуз, потому что тут атмосфера очень располагающая для каких-либо культурных мероприятий, активизма. 

Наиболее популярны ежегодно такие специальности, как социально-культурный менеджмент, декоративно-прикладное и хореографическое искусство, эстрадный вокал. На них конкурс составляет до трех человек на место. Готовые специалисты высоко востребованы.

День открытых дверей в БГУКИ собрал около 600 абитуриентов-8

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
В прошлом году примерно на 225 выпускников, которые подлежали распределению, было подано 975 заявок. На некоторые специальности количество заявок превышало в 10 раз количество выпускников. Поэтому очень востребованы режиссеры, хореографы, менеджеры, библиотекари. 

Во время дня открытых дверей абитуриентов ознакомили с требованиями к поступлению и рассказали об особенностях внутреннего творческого экзамена.

# Ирина Дорофеева # Наталья Карчевская # Высшее образование в Беларуси

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