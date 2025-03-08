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Хотела быть просто хорошим педагогом. Наталья Карчевская о силе искусства и любви к своему делу

08 марта 2025 17:11
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Президент Беларуси подписал указ о присуждении госнаград представителям различных сфер деятельности. В почетном списке 45 имен. Это представители самых разных профессий – образования, сельского хозяйства, промышленности и культуры. В числе обладателей наград Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств. Вклад в патриотическое воспитание молодежи и поддержка талантов – заслуги отмечены медалью Франциска Скорины. 

О силе искусства, любви к своему делу и жизни, посвященной своей стране – в сюжете в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотела быть просто хорошим педагогом. Наталья Карчевская о силе искусства и любви к своему делу-2

Хореография – язык, который не требует перевода, когда движениями можно рассказать о многом и без слов. Сложному и прекрасному искусству Наталья Корчевская посвятила всю свою жизнь. В юном возрасте пришла студенткой в Белорусский государственной университет культуры и искусств. Много лет отдала преподаванию, а сегодня возглавляет этот вуз.

Хотела быть просто хорошим педагогом. Наталья Карчевская о силе искусства и любви к своему делу-4

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Не планировала занимать руководящие какие-то должности, то есть не было такой траектории построения карьеры. Я хотела быть просто очень хорошим педагогом, чтобы те люди, которые у нас учатся, стали потом хорошими специалистами. Если ты что-то делаешь хорошо, то тебя замечают. 

И постепенно, видя, какие результаты я даю, стали предлагать занять какие-то должности. Я это каждый раз воспринимаю как поручение, которое нужно выполнить.

Хотела быть просто хорошим педагогом. Наталья Карчевская о силе искусства и любви к своему делу-6

Четыре факультета, порядка 3 тысяч студентов, большая художественная галерея, сотни ярких проектов. Сегодня БГУКИ – это место, где живет искусство. Здесь открывают новые имена и помогают молодым талантам. 

Хотела быть просто хорошим педагогом. Наталья Карчевская о силе искусства и любви к своему делу-8

Наталья Карчевская:
Жизнь у нас, на мой взгляд, действительно очень интересная. И даже абитуриенты, приходя на дни открытых дверей, отмечают. Когда они видят, какая атмосфера происходит, это тоже один из аргументов, чтобы они получили любимую профессию у нас.

Подробнее в видеоматериале.

# Высшее образование в Беларуси # Наталья Карчевская # Госнаграды

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