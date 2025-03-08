Хотела быть просто хорошим педагогом. Наталья Карчевская о силе искусства и любви к своему делу

О силе искусства, любви к своему делу и жизни, посвященной своей стране – в сюжете в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси подписал указ о присуждении госнаград представителям различных сфер деятельности. В почетном списке 45 имен. Это представители самых разных профессий – образования, сельского хозяйства, промышленности и культуры. В числе обладателей наград Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств. Вклад в патриотическое воспитание молодежи и поддержка талантов – заслуги отмечены медалью Франциска Скорины.

Хореография – язык, который не требует перевода, когда движениями можно рассказать о многом и без слов. Сложному и прекрасному искусству Наталья Корчевская посвятила всю свою жизнь. В юном возрасте пришла студенткой в Белорусский государственной университет культуры и искусств. Много лет отдала преподаванию, а сегодня возглавляет этот вуз.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Не планировала занимать руководящие какие-то должности, то есть не было такой траектории построения карьеры. Я хотела быть просто очень хорошим педагогом, чтобы те люди, которые у нас учатся, стали потом хорошими специалистами. Если ты что-то делаешь хорошо, то тебя замечают.

И постепенно, видя, какие результаты я даю, стали предлагать занять какие-то должности. Я это каждый раз воспринимаю как поручение, которое нужно выполнить.