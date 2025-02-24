Стоит ли запрещать западные праздники и как сделать традиционные популярными? Разговор «По существу» о культуре

Белорусская культура богата традициями, корни которых уходят в глубину веков. Но в эпоху глобализации Беларусь все чаще сталкивается с попытками заменить эти исконные обычаи на чуждые западные шаблоны. Почему важно сопротивляться культурной экспансии и сохранять собственную аутентичность? Как сделать так, чтобы национальные традиции не исчезли под натиском глобализации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы. Стоит ли запрещать праздники, чуждые нашей культуре?

Кирилл Казаков, СТВ:

Должны ли мы каким-то образом запрещать те праздники, которые, условно, не являются белорусскими, где-то несут разрушительную силу? День Святого Валентина – бог с ним, красивый, женщинам нравится. Но, например, Хэллоуин, День Святого Патрика, даже День благодарения. Петр Петровский, политолог:

День Святого Патрика… Патрика в православной церкви признают… Кирилл Казаков:

Да бога ради. Но вот эти праздники. И запрещать антураж – тыквы, надувные сердечки, зеленые колпаки. Олег Кузьмин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как только пошел Хэллоуин – неделя иностранного языка, нужно провести Хэллоуин. Как только оно начало входить в обиход, в какой-то момент сказали сверху, что, может быть, и не надо. Запрещение должно быть ненавязчивое – больше вернуться к корням. Алена Сырова, СТВ:

Предложить альтернативу. Олег Кузьмин:

Когда показываешь на примерах, что нам нужно только показать часть английской культуры, не навязывая нам, то проходит безболезненно и дети нормально это все воспринимают. Как продвигать белорусские праздники? Ректор БГУКИ ответила. Петровский: в Беларуси вышитую рубашку никогда не называли «вышиванка»

Петр Петровский:

Если мы говорим про вышиванку, даже само слово. В белорусской традиции никогда эту вышитую рубашку не называли «вышиванка». Называли сорочка, кашуля. А откуда это? Это была политтехнология. Давайте мы по украинскому моменту некоторые силы внедрим и подыграем, мол, орнамент наг государственном флаге… Сейчас в России тоже некоторые – косоворотки. А кто за ним стоит? Мы должны очень четко отделять народную культуру и нашу идентичность от национализма. Должна быть жесткая линия, потому что национализм говорит: наша идентичность – превыше всего, мы такие, и с нами Бог! И все. А кого интересует идентичность? Идентичность интересует либо националистов, либо ЛГБТ. Алена Сырова:

Неправда! Я тогда кто, по-вашему, националист или ЛГБТ? Кирилл Казаков:

Тут философский вопрос, что есть националист. Человек, который говорит, что «я белорус, и я круче всех, все остальные должны мне подчиняться», – это националист. Когда ты говоришь «я белорус, и я этим горжусь, но при этом всех уважаю»… Ведь то же самое Купалье – это народный праздник в Литве с Латвией. Петр Петровский:

И в России, и в Скандинавии, и много где еще. Как сделать Колядки узнаваемыми среди детей – рассказал депутат. Карчевская: китайцы празднуют все праздники – в этом смысле их опыт замечательный