Стоит ли запрещать западные праздники и как сделать традиционные популярными? Разговор «По существу» о культуре
Белорусская культура богата традициями, корни которых уходят в глубину веков. Но в эпоху глобализации Беларусь все чаще сталкивается с попытками заменить эти исконные обычаи на чуждые западные шаблоны. Почему важно сопротивляться культурной экспансии и сохранять собственную аутентичность? Как сделать так, чтобы национальные традиции не исчезли под натиском глобализации? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели будут искать ответы на эти и другие вопросы.
Стоит ли запрещать праздники, чуждые нашей культуре?
Кирилл Казаков, СТВ:
Должны ли мы каким-то образом запрещать те праздники, которые, условно, не являются белорусскими, где-то несут разрушительную силу? День Святого Валентина – бог с ним, красивый, женщинам нравится. Но, например, Хэллоуин, День Святого Патрика, даже День благодарения.
Петр Петровский, политолог:
День Святого Патрика… Патрика в православной церкви признают…
Кирилл Казаков:
Да бога ради. Но вот эти праздники. И запрещать антураж – тыквы, надувные сердечки, зеленые колпаки.
Олег Кузьмин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как только пошел Хэллоуин – неделя иностранного языка, нужно провести Хэллоуин. Как только оно начало входить в обиход, в какой-то момент сказали сверху, что, может быть, и не надо. Запрещение должно быть ненавязчивое – больше вернуться к корням.
Алена Сырова, СТВ:
Предложить альтернативу.
Олег Кузьмин:
Когда показываешь на примерах, что нам нужно только показать часть английской культуры, не навязывая нам, то проходит безболезненно и дети нормально это все воспринимают.
Как продвигать белорусские праздники? Ректор БГУКИ ответила.
Петровский: в Беларуси вышитую рубашку никогда не называли «вышиванка»
Петр Петровский:
Если мы говорим про вышиванку, даже само слово. В белорусской традиции никогда эту вышитую рубашку не называли «вышиванка». Называли сорочка, кашуля. А откуда это? Это была политтехнология. Давайте мы по украинскому моменту некоторые силы внедрим и подыграем, мол, орнамент наг государственном флаге…
Сейчас в России тоже некоторые – косоворотки. А кто за ним стоит? Мы должны очень четко отделять народную культуру и нашу идентичность от национализма. Должна быть жесткая линия, потому что национализм говорит: наша идентичность – превыше всего, мы такие, и с нами Бог! И все. А кого интересует идентичность? Идентичность интересует либо националистов, либо ЛГБТ.
Алена Сырова:
Неправда! Я тогда кто, по-вашему, националист или ЛГБТ?
Кирилл Казаков:
Тут философский вопрос, что есть националист. Человек, который говорит, что «я белорус, и я круче всех, все остальные должны мне подчиняться», – это националист. Когда ты говоришь «я белорус, и я этим горжусь, но при этом всех уважаю»… Ведь то же самое Купалье – это народный праздник в Литве с Латвией.
Петр Петровский:
И в России, и в Скандинавии, и много где еще.
Как сделать Колядки узнаваемыми среди детей – рассказал депутат.
Карчевская: китайцы празднуют все праздники – в этом смысле их опыт замечательный
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Мы же анализируем опыт соседей – Китайской Народной Республики. Они празднуют все праздники. Да, они празднуют Новый год по нашему календарю в меньшем объеме, но для них есть свой праздник. У них есть День лунных пирожков, есть 1 Мая. 1 Мая к ним тоже не пришло. Извините, у них вообще 4 Мая движение было. Тем не менее они празднуют. В этом смысле их опыт замечательный. Они ничего из своей истории не вычеркивают в угоду тому, что это случилось.
Я тоже, кстати, против того, чтобы подменять смысл. Если день взятия Бастилии был, он все равно празднуется вне зависимости от того, какая там республика установилась. Я против каких-то таких запретов радикальных. Вдруг всем не угодили Санта-Клаусы. Санта-Клаус, мы разговаривали в Совете по нравственности, – это Святой Николай. Это тоже одна из особенностей нашей культуры – воспринимать достаточно терпимо то, как это празднуют.
Читайте также:
У нас 120 тысяч посетителей, поток возрос – директор музея народной архитектуры и быта
Петровский: Святой Валентин, Хэллоуин – это попытка заработать деньги на новизне
Нет антуража? Эксперты обсудили, как сделать популярными государственные праздники Беларуси