БГУКИ отмечает 50-летие – об изменениях и достижениях пообщались с ректором вуза
50 лет, тысячи судеб, уникальных талантов и творческих открытий. О прошлом, настоящем и будущем Белорусского государственного университета культуры и искусств поговорим с нашей гостьей.
В студии «Нового утра» ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств – Наталья Карчевская.
Александр Меженный, ведущий:
Давайте для наших телезрителей прямо сейчас и расскажем, как все начиналось и чего удалось за эти годы достичь.
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Начиналось все в 1975 году, уже вроде бы далеком, но в то же время близком, когда из двух факультетов – из библиотечного факультета и одной специальности, которая перешла к нам из Театрального и Художественного института, был образован Минский институт культуры.
И как раз 6 октября был передан ключ от здания, в котором все мы учились, а потом он развивался-развивался, и сейчас университет – это не только одно здание на Рабкоровской, 17, станция метро «Институт культуры», но и целый комплекс учебных корпусов, общежитий, и, самое главное, – это крупный образовательный центр в сфере культуры.
Александра Каштанова, ведущая:
А если говорить о духовном возрождении нации, то какую роль ваш университет играет в этом?
Наталья Карчевская:
Я думаю одну из существенных ролей, потому что в деле духовного развития какой-либо нации, в частности нашей, самое главное – это то, что делают люди. Поскольку наша главная задача подготовить кадры, в общем-то вклад каждого человека и привносит то, что позволяет нашей культуре сохранять свою уникальность, а в то же время искать какие-то свои пути развития, привносить что-то новое и соответствовать всем трендам, всем потребностям нашего общества.
Александр Меженный:
Если мы говорим про специальности, которые были тогда, и специальности, которые есть сейчас, какое-то изменение происходит? Есть какие-то новые специальности, новые тренды, тенденции?
Наталья Карчевская:
Конечно, есть. Из последнего, как изменилась, например, та же библиотечно-информационная деятельность, которая раньше ассоциировалась только с выдачей книг и так далее, сейчас это переходит в разряд обработки большого массива данных, введена профилизация, цифровизация, аналитика, что соответствует вообще направлениям деятельности современных библиотек, потому что сейчас библиотеки – это не просто место, где в тишине сидят читатели и грустно читают или весело книжки. Это настоящий социокультурный центр в любом месте, где бы оно ни находилось.
Вводится, например, в актерском искусстве профилизация «искусство мюзикла», потому что это востребовано нашими работодателями. Поэтому меняется учебный процесс, но те основы базисные мы стараемся сохранить, потому что ничего лучше системы Станиславского усовершенствованной не придумано, поэтому она, безусловно, используется в преподавании целого ряда дисциплин и так далее и тому подобное.
Илья Нечаев, ведущий:
Мы знаем, что университет привлекает еще и иностранных студентов. Скажите, а какие специальности выбирают они?
Наталья Карчевская:
Самые разные. Они выбирают специальности на всех уровнях получения образования. И начиная с подготовительного отделения в бакалавриате, самыми востребованными являются хореографическое искусство, хоровое творчество. Очень востребованы наши специальности магистратуры на русском и на английском языке: искусствоведение, культурология и арт-менеджмент. И востребована аспирантура по культурологии и искусствоведению.
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