БГУКИ отмечает 50-летие – об изменениях и достижениях пообщались с ректором вуза

50 лет, тысячи судеб, уникальных талантов и творческих открытий. О прошлом, настоящем и будущем Белорусского государственного университета культуры и искусств поговорим с нашей гостьей. В студии «Нового утра» ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств – Наталья Карчевская. Александр Меженный, ведущий:

Давайте для наших телезрителей прямо сейчас и расскажем, как все начиналось и чего удалось за эти годы достичь.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Начиналось все в 1975 году, уже вроде бы далеком, но в то же время близком, когда из двух факультетов – из библиотечного факультета и одной специальности, которая перешла к нам из Театрального и Художественного института, был образован Минский институт культуры. И как раз 6 октября был передан ключ от здания, в котором все мы учились, а потом он развивался-развивался, и сейчас университет – это не только одно здание на Рабкоровской, 17, станция метро «Институт культуры», но и целый комплекс учебных корпусов, общежитий, и, самое главное, – это крупный образовательный центр в сфере культуры. Александра Каштанова, ведущая:

А если говорить о духовном возрождении нации, то какую роль ваш университет играет в этом? Наталья Карчевская:

Я думаю одну из существенных ролей, потому что в деле духовного развития какой-либо нации, в частности нашей, самое главное – это то, что делают люди. Поскольку наша главная задача подготовить кадры, в общем-то вклад каждого человека и привносит то, что позволяет нашей культуре сохранять свою уникальность, а в то же время искать какие-то свои пути развития, привносить что-то новое и соответствовать всем трендам, всем потребностям нашего общества. Александр Меженный:

Если мы говорим про специальности, которые были тогда, и специальности, которые есть сейчас, какое-то изменение происходит? Есть какие-то новые специальности, новые тренды, тенденции?