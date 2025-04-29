Как развивается хореография в Беларуси? Подводим итоги конкурса «Дэнс конгресс»

Продолжаем праздновать Международный день танца вместе, а говорить будем о IV Республиканском конкурсе хореографического искусства «Дэнс конгресс».
Подводим итоги фестиваля с Натальей Карчевской, ректором Белорусского государственного университета культуры и искусств, и Екатериной Павловой, художественным руководителем хореографического коллектива «Оригами».
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
В настоящий момент кафедра хореографии является таким своеобразным центром развития хореографического искусства, потому что наибольшее количество направлений представлено у нас. Это четыре направления – народный, эстрадный, современный и бальный танец. И по этим направлениям идет подготовка. Кроме того, мы осуществляем в том числе и научные исследования. Нам очень приятно, что за проект, который реализован средствами хореографического искусства, университет был удостоен премии «За духовное возрождение».
Подробнее в видеоматериале.