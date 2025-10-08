Выставочный проект университета культуры открылся в Минске

«Между прошлым и будущим: грани единства». В художественной галерее Дворца Республики открыта выставка, приуроченная к 50-летию с момента создания Белорусского государственного университета культуры и искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты и преподаватели вуза представили свои лучшие работы. Живопись, графика, керамика, ткачество и соломоплетение – разнообразие впечатляет. Всего около сотни работ в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Проект показывает историю университета через творчество разных поколений: от преподавателей, заложивших традиции, до сегодняшних студентов-экспериментаторов.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Нам бы очень хотелось, чтобы в рамках празднования 50-летия мы увидели не только наши творческие коллективы в исполнительских искусствах, но и произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены лучшие работы тех преподавателей, которые стояли у истоков формирования нашей художественной школы в нашем университете, и их студентов.

Набиль Буршалли, временный поверенный в делах Государства Палестина в Беларуси:

Именно культурными связями можно укреплять и дружбу, и связи между странами. Это может начинаться от культуры, может потом развиваться и в политической, и экономической, и во всех сферах. Когда люди сближаются путем культуры, они сближаются и во всех отраслях.