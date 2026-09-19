Новости по тегу #Надежда Авдей

Было разграблено большинство музеев, библиотек и архивов. Местонахождение многих ценностей неизвестно до сих пор.
Они привлекают гостей как из-за рубежа, так и становятся поводом для путешествий среди жителей Беларуси.
По оценкам экспертов отрасли, путешественники все чаще отказываются от стандартных пакетных предложений в пользу индивидуальных маршрутов.
11 октября 2026 08:36
11 октября 2026 08:31
11 октября 2026 08:19
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35
11 октября 2026 07:25