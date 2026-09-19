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Новости по тегу #Надежда Авдей

В годы Второй мировой войны Беларусь лишилась почти 7 тыс. произведений искусства
19 сентября 2026 08:06

В годы Второй мировой войны Беларусь лишилась почти 7 тыс. произведений искусства

В Беларуси в 2025-м пройдёт около 60 ярких фестивалей и праздников
17 июля 2025 17:42

В Беларуси в 2025-м пройдёт около 60 ярких фестивалей и праздников

Историко-культурный туризм становится драйвером роста экономики регионов Беларуси
10 июня 2025 06:38

Историко-культурный туризм становится драйвером роста экономики регионов Беларуси

Почему жители Западной Беларуси так ждали прихода Красной армии и что изменилось после объединения земель?
24 сентября 2021 09:52

Почему жители Западной Беларуси так ждали прихода Красной армии и что изменилось после объединения земель?

«Казалі, каб да іх на працу прыходзілі ў святочным адзенні». Як беларускім сялянам жылося пад панамі на Вілейшчыне?
22 сентября 2021 08:50

«Казалі, каб да іх на працу прыходзілі ў святочным адзенні». Як беларускім сялянам жылося пад панамі на Вілейшчыне?

Чаму было шмат КОПаў, а некаторыя не маглі вярнуцца з працы дадому? Вось што адбывалася ў памежавай Вілейцы 1921 года
22 сентября 2021 08:49

Чаму было шмат КОПаў, а некаторыя не маглі вярнуцца з працы дадому? Вось што адбывалася ў памежавай Вілейцы 1921 года

Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?
09 июля 2021 21:19

Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?

Сожжены 76 населённых пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвящённый уничтоженным деревням
09 июля 2021 21:13

Сожжены 76 населённых пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвящённый уничтоженным деревням

Участвовал в освобождении города, а потом выступал в цирке с Никулиным. Называем имена малоизвестных героев войны
08 июля 2021 12:51

Участвовал в освобождении города, а потом выступал в цирке с Никулиным. Называем имена малоизвестных героев войны

«Каждый раз мы собираемся у памятника Асланова». Рассказываем, как встретили День Независимости в Вилейке
08 июля 2021 12:46

«Каждый раз мы собираемся у памятника Асланова». Рассказываем, как встретили День Независимости в Вилейке

«Приезжали даже из Люксембурга». Рассказываем, почему Вилейка так интересна путешественникам
04 июня 2021 10:17

«Приезжали даже из Люксембурга». Рассказываем, почему Вилейка так интересна путешественникам

Як зрабіць традыцыйнае пасхальнае печыва, і чаму булку трэба ламаць, а не рэзаць? Расказалі ў беларускім музее
02 мая 2021 08:40

Як зрабіць традыцыйнае пасхальнае печыва, і чаму булку трэба ламаць, а не рэзаць? Расказалі ў беларускім музее