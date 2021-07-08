Участвовал в освобождении города, а потом выступал в цирке с Никулиным. Называем имена малоизвестных героев войны

Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несмотря на то, что это общий праздник, многие районы, города и деревни в этот день вспомнят о своем: о своих героях и о своих невосполнимых потерях. Мы приехали в Вилейку, чтобы познакомиться с военной историей этого района и узнать, как здесь хранят память о той страшной войне.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Мы с вами находимся на улице Советской. Так исторически сложилось, что это самая первая улица нашего города. Неоднократно в разные периоды она меняла свое название. Именно здесь в 2009 году было принято решение установки памятника дважды Герою Советского Союза Ази Агадовичу Асланову, который принимал самое активное участие, командовал операцией по освобождению нашего города Вилейки.

Здесь, в здании, которое сейчас сдадим, изначально это была школа, находились и оккупационные власти. Данный памятник является точной копией памятника, расположенного в городе Ленкорань, на родине Асланова. Запись этого открытия хранится в фондах нашего музея. Мы сегодня говорим об этом значимом событии в жизни нашего города и вообще на военной карте Вилейского района.

Надежда Авдей:

Нужно сказать, что в его бригаде были люди, которые в последующем занимались разными профессиями. Один из тех ярких представителей – это Михаил Иванович Шуйдин, который в будущем будет работать в паре с Никулиным, смешить весь мир, будет называться знаменитым Карандашом. Мы говорим на экскурсии об этом человеке: ему рукоплескал весь Советский Союз и весь мир, на его спектаклях смеялись и плакали, но мало кто знает, что под маской великого клоуна скрывается непризнанный Герой Советского Союза.