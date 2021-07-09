Сожжены 76 населённых пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвящённый уничтоженным деревням

Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несмотря на то, что это общий праздник, многие районы, города и деревни в этот день вспомнят о своем: о своих героях и о своих невосполнимых потерях. Мы приехали в Вилейку, чтобы познакомиться с военной историей этого района и узнать, как здесь хранят память о той страшной войне.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Мы находимся у памятного знака, посвященного нашим деревням, которые не восстановлены. Это судьба Хатыни, и деревянная скульптура, которая установлена, символизирует сожжение – в виде женщины, которая полыхает в огне.