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Сожжены 76 населённых пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвящённый уничтоженным деревням

09 июля 2021 21:13
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Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несмотря на то, что это общий праздник, многие районы, города и деревни в этот день вспомнят о своем: о своих героях и о своих невосполнимых потерях. Мы приехали в Вилейку, чтобы познакомиться с военной историей этого района и узнать, как здесь хранят память о той страшной войне.

Сожжены 76 населённых пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвящённый уничтоженным деревням-1

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Мы находимся у памятного знака, посвященного нашим деревням, которые не восстановлены. Это судьба Хатыни, и деревянная скульптура, которая установлена, символизирует сожжение – в виде женщины, которая полыхает в огне.

Сожжены 76 населённых пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвящённый уничтоженным деревням-4

Надежда Авдей:
Великая Отечественная война стерла с карты Вилейского района 76 деревень. По счастливой случайности они были восстановлены. Только пять населенных пунктов Вилейского района не восстановлены до сих пор. Это деревня Любча, которая была сожжена 4 мая 1943 года вместе со всеми жителями – 96 человек. Деревня Борки, которая была сожжена в этот же день вместе с местным населением – 93 человека. Это те люди, которые встретились с войной и умерли, понимая, что война – это разрушение.

Сожжены 76 населённых пунктов. Показываем уникальный мемориал в Вилейке, посвящённый уничтоженным деревням-7

Вадим Смоляк:
Часто ли сюда приходят люди?

Надежда Авдей:
Сюда не только часто приходят люди, но здесь уже стало традиционным ежегодно отмечать печальную дату в истории, как 22 июня, начало Великой Отечественной войны. Ежегодно здесь проходят памятные мероприятия, митинги, воспоминания, и этот год не стал исключением. Именно здесь 22 июня мы собрались, чтобы почтить память людей, не забыть начало войны, чтобы не постичь судьбу тех людей в 1941 году.

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# Великая Отечественная война # общество # Надежда Авдей # Вадим Смоляк # Фотофакт

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