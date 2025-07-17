В Беларуси в 2025-м пройдёт около 60 ярких фестивалей и праздников

Исторические места привлекают в Беларусь туристов. А во время путешествия есть возможность погрузиться в атмосферу настоящего праздника. В 2025 году в нашей стране пройдет около 60 ярких фестивалей. Они привлекают гостей как из-за рубежа, так и становятся поводом для путешествий среди жителей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Глубоком 18 и 19 июля состоится «Вишневый фестиваль», на котором всех присутствующих ожидает вереница концертов, мастер-классов, и, конечно, изобилие блюд из ягоды, которая стала настоящим брендом целого города. 9 и 10 августа любителей белорусской национальной кухни ожидают на празднике «Мотальскія прысмакі», который проводится с 2008 года. А 16 августа в Свислочи состоится молодой, но уже полюбившийся белорусам фестиваль «Бацькава булка». В этом году он изумит гостей первыми в нашей стране соревнованиями по езде на тракторе с препятствиями.

Надежда Авдей, заместитель начальника управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

На сегодня в истории современной суверенной Беларуси более 120 фестивалей, которые на своих площадках собирают друзей, международные направления и сегодня раскрывают фестивальное движение, культуру и историю нашей республики.

Во время путешествий по регионам верным попутчиком будет экскурсовод. Их в Беларуси аккредитовано свыше 1300, к услугам туристов и 150 гидов-переводчиков.