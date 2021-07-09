Сохранились землянка штаба, пекарня. Как выглядит настоящий партизанский лагерь времён ВОВ?

Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несмотря на то, что это общий праздник, многие районы, города и деревни в этот день вспомнят о своем: о своих героях и о своих невосполнимых потерях. Мы приехали в Вилейку, чтобы познакомиться с военной историей этого района и узнать, как здесь хранят память о той страшной войне.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Мы находимся на месте базирования местного Куренецкого подпольного обкома, а также партизанской бригады «За Советскую Беларусь», бригады имени Доватора. Наверное, ничто так не рассказывает о том периоде, как оказаться в месте, где все это проходило, где были эти люди. В самом начале мемориального комплекса стоит символическая стела огня и мемориальная доска, где прописано, что здесь базировались подпольные организации, партизанская бригада имени Доватора «За Советскую Белоруссию», и чуть дальше находятся сохранившиеся партизанские землянки.

Операции, подрывы, решения всевозможных желаний противника обосноваться на этой территории – все проходило в лесах, потому что ничто так не спасало человека, как лес вокруг. Чем дальше это было, тем более вероятно, что ты останешься в живых. То партизанское формирование, которое базировалось здесь, совершало набеги не только на ближайшие два-три километра, но и на километров десять. Это Мядельская зона, частично Сморгонская – все близлежащие населенные пункты тоже находились в действии этого партизанского формирования.

Вадим Смоляк:

Что из себя представляет лагерь? Надежда Авдей:

Лагерь состоит примерно из десяти землянок, которые представляют разделы партизанской жизни. Это не весь лагерь, он был немного больше, уходил чуть вдаль. Самое главное – здесь сохранилась землянка штаба партизанской бригады, хозяйственные землянки, пекарня. И землянка, которая принадлежала спецотряду «Пламя», и все землянки, которые относились к жизни этого лагеря.