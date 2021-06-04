«Приезжали даже из Люксембурга». Рассказываем, почему Вилейка так интересна путешественникам

Визитка Вилейки – водохранилище. По своим масштабам рукотворный водоем уступает только Нарочи. Для строительства акватории сносили целые деревни и вырубали лес.

И в 1973-м торжественно перекрыли реку Вилия. Лучшие виды открываются с Косутского моста. Сфокусируйтесь на красоте и отправляйтесь в дальнее плавание.

И с палатками приезжали, и с ночевками. Здесь классно, природа, свежий воздух, вода каждый год разная, когда дожди идут мало, то пляж метров 5, можно загорать и детям копаться.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

В середине достаточно глубокая часть. Лучше, конечно, посещать не дикие пляжи, а организованные, которые вблизи Вилейки, вблизи Сосенки, пляжный подход, достаточно хорошо очищены. Развита летняя и зимняя рыбалка. «Уха-фест» – это то брендовое мероприятие, которое ежегодно проходит в августе на берегах водохранилища. Анастасия Макеева, корреспондент:

Русалок тут у вас нет? Надежда Авдей:

Есть карета Наполеона, но пока ее еще никто не нашел.

Вдоль береговой линии выросли кемпинг-городки. Все, чтобы с комфортом принимать солнечные ванны и проводить уикенды на природе. Можно приехать с палатками или остановиться в деревянных домиках. Душевые, плитки, беседки с навесами, мангал и дрова – все включено.

В топе активностей байдарки, лазертаг, волейбол. Рыбакам придутся по вкусу «птичьи острова», мамам – черничники, а детям – лесной лабиринт с квестами.

Кидаем в ромбик, где гвозди, он разбивается, наполняет сосуд.

Шум-гам и новые знакомства не по душе? На уединенных полянах можно приехать компанией своих и раствориться в мелодии прибоя. Релакс не хуже заморского. Оттого берега Вилейки так облюбовали караванеры, и даже парочка ворон прилетела из города на постоянку. Большинство гостей – минчане.

Кемпер лет пять, много ездили по Беларуси, в основном дикарем. В том-то и фишка, что ты имеешь дачу везде, а не привязан видеть все время один и тот же вид из окна. Мы здесь уже не первый раз, парусным кайтом увлекаюсь. Завтра будет хороший ветер.

Сергей Копылов, хозяин кемпинга:

Приезжали и шведы, даже из Люксембурга, много домов на колесах приезжали. Были и такие, которые караван свой оставили и на машине поехали по всей Беларуси. Сегодня они поехали на Нарочь, завтра на Бресткую крепость посмотреть. Да, это не лакшери, это не пять звезд, все простое, не капитальные строения, это домики без удобств. Тем не менее этого вполне достаточно.

После морского круиза отправляйтесь за пищей духовной. Мемориал памяти исчезнувших деревень – настоящий бестселлер. Символичные валуны молчат о событиях Великой Отечественной, строительстве водохранилища, когда дома стирались с карты Вилейского района. Часть населенных пунктов отселили, другой – и след простыл.

Надежда Авдей:

Всего на территории Вилейского района было сожжено 76 деревень, но не восстановлены до сегодняшнего дня, постигла судьба Хатыни пять деревень: Любча, Борки, Клюево, Яново, Рябцово. Есть такое явление в истории, в краеведении, как ы 1960-е годы, когда ряд населенных пунктов переименовывался из-за неблагозвучности – например, Пуково и другие населенные пункты стали называться другим именем. А часть населенных пунктов вошла в черту города, сегодня это микрорайоны. С высоты птичьего полета мемориал напоминает молекулу ДНК. Как знак, что память бессмертна, и у каждого из нас есть корни. Дом-призрак олицетворяет малую родину. Место, где звучит колыбельная, цветут яблони, куда хочется возвращаться. Для туристов даже есть напутствие: остановись, путешественник, и почувствуй, как бьется сердце родного края.