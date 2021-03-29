Квесты, викторины и игровая программа. Посмотрите, какое креативное пространство организовали в вилейском музее

Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее появилось креативное пространство для молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основная идея – показать, что время можно и нужно проводить интересно, активно и с пользой.

Ребятам предлагают поучаствовать в различных интерактивных играх. При этом они есть как в онлайн-формате, так и вживую. Квесты и викторины ориентированы на внимательность и быстроту. Вопросы часто связаны с историей Вилейского района, поэтому у молодежи есть возможность узнать свою малую родину еще лучше. Для ребят подготовлена масштабная игровая программа. Для некоторых квизов участники должны пользоваться телефонами.

Владислав Пешко, учащийся Вилейского государственного колледжа: По мне, это очень интересная идея, так как сейчас молодежь находится большую часть времени в телефонах. И это приложение связано с нашим городом – люди, молодежь может развиваться, используя свой мобильный гаджет, в котором постоянно проводит время.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Сегодня живое общение достаточно важно. Мы очень глубоко ходим в интернет-ресурсы, читаем, изучаем, но мы там одни. А мы все-таки люди коллективные, поэтому стараемся организовать мероприятия, которые будут интересными и нужными.

Ребята собираются по вечерам в выходные дни. Прийти в креативное пространство может любой вилейчанин старше 18 лет. Все мероприятия музей анонсирует в социальных сетях, чтобы быть с молодежью на одной волне.