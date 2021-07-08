«Каждый раз мы собираемся у памятника Асланова». Рассказываем, как встретили День Независимости в Вилейке

Новости Беларуси. 3 июля – общий и священный для всех белорусов день. День, ставший символом свободы и независимости нашей страны, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несмотря на то, что это общий праздник, многие районы, города и деревни в этот день вспомнят о своем: о своих героях и о своих невосполнимых потерях. Мы приехали в Вилейку, чтобы познакомиться с военной историей этого района и узнать, как здесь хранят память о той страшной войне. Вадим Смоляк, корреспондент:

Вилейка свой День Независимости, День освобождения начинает праздновать накануне общепринятой даты, со 2 июля? Так ли это и с чем это связано?

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Мы начинаем не самые первые, но в преддверии самого значимого праздника в жизни нашей страны, 3 июля, День освобождения нашего города мы отмечаем 2 июля. Это праздничный, знаменательный день не только для каждого вилейчанина, но и для гостей нашего города. Каждый раз в этот день мы собираемся у памятника Ази Агадовича Асланова и отдаем дань памяти тем людям, которые освобождали наш город, говорим о тех трагических, героических событиях, которые проходили на территории Вилейского района долгие четыре года. 1941-1944 годы ознаменовались в истории не только Вилейщины – всей Беларуси и мира – Великая Отечественная война.

Народ пошел на борьбу с врагом. Это были не только военные люди на полях сражений. Это были мирные граждане, подростки, которые поднялись для борьбы с врагом. Это была народная борьба в период оккупации. На территории нашего города с самых первых дней войны началась оккупация. Казалось бы, 22 июня, выпускные вечера, в нашей русской гимназии прекрасный вечер, выпускники, которые встречаются на берегу Вилии, мечтают о том, кем они будут. Кто-то хочет быть врачом, учителем, кто-то мечтает быть географом, ученым, военным и пройти военную службу. Но в их жизнь врывается война. Буквально с 25 июня у нас устанавливается оккупационный режим.

В связи с тем, что территория города и района – это была Вилейская область, выделялось два района – Куренецкий и Ильянский, то здесь было сосредоточение всех оккупационных сил, подразделение СД, которое было здесь сформировано и действовало не только на территории Вилейского района, но распространялось на ближайшие. Это и места массового уничтожения мирных жителей, в частности еврейской национальности. Это и гетто, и одно из первых мест, где людей уничтожали. Это место сегодня обозначено мемориальной доской возле нашего завода ОАО «Стройдетали», вблизи железной дороги. Это место было обусловлено исторически, так как железная дорога была связью, по которой людей уже не как людей отправляли за территорию города, где они жили, в другие страны для принудительных работ либо на массовое уничтожение.

Надежда Авдей:

Очень долгое время люди сражались, проводили различные операции. В 1941 году сюда прибывает Марков, который начинает формирование более обусловленного подпольного движения. Вадим Смоляк:

Когда мы говорим о 3 июля, в первую очередь имеем в виду освобождение. Что происходило в Вилейке в те месяцы, которые его приближали?