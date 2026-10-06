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Новости по тегу #Национальная академия наук Беларуси

IV Международная научная конференция открылась в Национальной академии наук Беларуси
06 октября 2026 10:56

IV Международная научная конференция открылась в Национальной академии наук Беларуси

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было
25 сентября 2026 17:15

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было

Оригинальный сруб с городища на Менке пополнил музей «Верхнего города»
18 сентября 2026 17:45

Оригинальный сруб с городища на Менке пополнил музей «Верхнего города»

Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН
11 июня 2026 17:03

Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН

В Минске проходит заседание президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук
15 мая 2026 10:45

В Минске проходит заседание президиумов НАН Беларуси и Российской академии наук

92% белорусов интересуются сохранением памяти об историческом прошлом – соцопрос
09 мая 2026 07:47

92% белорусов интересуются сохранением памяти об историческом прошлом – соцопрос

В Минске прошло заседание сессии Общего собрания НАН Беларуси
29 апреля 2026 11:05

В Минске прошло заседание сессии Общего собрания НАН Беларуси

Генпрокуратура: за последние годы не возбуждено ни одного дела о продаже загрязненной радиацией продукции
23 апреля 2026 14:15

Генпрокуратура: за последние годы не возбуждено ни одного дела о продаже загрязненной радиацией продукции

Рекорд 2025 года побит! Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек
23 марта 2026 17:05

Рекорд 2025 года побит! Минскую международную книжную выставку-ярмарку посетили более 80 тыс. человек

Лукашенко: нам надо встряхнуть Академию наук
03 марта 2026 16:42

Лукашенко: нам надо встряхнуть Академию наук

Станет ли белорусская наука выгодной и в чём её главная функция? Обсудили в ток-шоу «По существу»
16 февраля 2026 18:34

Станет ли белорусская наука выгодной и в чём её главная функция? Обсудили в ток-шоу «По существу»

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры
15 февраля 2026 17:58

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры