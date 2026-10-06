Новости по тегу #Национальная академия наук Беларуси

Программа международной научной конференции рассчитана на 4 дня. Его участники обсудят широкий круг тем: от энергоэффективных технологий до внедрения искусственного интеллекта в отрасль.
Биологи, медики, инженеры, гуманитарии – у каждой своя область, но общая цель: превратить идею в результат, а результат – в технологию.
Находка подтверждает еще один факт: хоть по летописям история основания Минска датируется XI веком, на самом деле город имеет более древние корни.
Глава правительства оценил мощности экспериментального производства компонентов электропривода и ознакомился с передовыми разработками для гигантов индустрии.
В центре внимания такие стратегические направления, как наноэлектроника, нанотехнологии, микроэлектроника.
Сохранение исторической памяти – это фундамент нашей государственности.
В рамках Союзного государства планируется реализовать два основных направления. Одно из них – исследование космического пространства. В планах запустить еще четыре космических аппарата. Работа в данном направлении ведется.
В стране действует система трехэтапного контроля: проверка сырья, процесса переработки и готовой продукции. Для этого существует более 500 лабораторий и постов.
При этом 36% из числа гостей наслаждались новинками литературы на этой площадке уже не в первый раз. Такими данными поделились социологи Национальной академии наук Беларуси.
У руля НАН теперь уже полностью обновленная и молодая команда.
На площадке ток-шоу «По существу» практики и теоретики разобрались в ракурсе финансов и научных изысканий.
Новый сорт рапса «Орлан» по заверениям ученых станет аграрным блокбастером – все для этого есть. Во-первых, прокачали устойчивость растения: теперь рапсу не страшны ни морозы, ни засушливая погода, ни специфические заболевания. Урожайность – больше, масличность – выше.
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