Лукашенко: Академия наук не стала драйвером опережающего научно-технического развития страны

В новую пятилетку наука во всех ее формах – академической, отраслевой и вузовской – должна войти практико-ориентированной, а ее результаты – отвечать запросам реального сектора экономики. Об этом заявил Президент на встрече с рабочей группой по вопросам анализа деятельности Академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, комиссия, в которую входят и специалисты научной отрасли, была создана в июне 2024 года, а первая встреча во Дворце состоялась в конце июля. Тогда Президент поручил досконально разобраться: в чем проблема неэффективности НАН Беларуси.

Главе государства предоставили подробный отчет. Сегодня обсудили не только недостатки, но также конкретные предложения, призванные исправить ситуацию в отрасли. Ведь пока результаты деятельности НАН не соответствуют затратам и силам, которые в науку вкладывает государство. Нет инновационных разработок, следовательно, нет и монетизации. А это, как подчеркнул Александр Лукашенко, главный критерий оценки эффективности.