Лукашенко: Академия наук не стала драйвером опережающего научно-технического развития страны

В новую пятилетку наука во всех ее формах – академической, отраслевой и вузовской – должна войти практико-ориентированной, а ее результаты – отвечать запросам реального сектора экономики. Об этом заявил Президент на встрече с рабочей группой по вопросам анализа деятельности Академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отметим, комиссия, в которую входят и специалисты научной отрасли, была создана в июне 2024 года, а первая встреча во Дворце состоялась в конце июля. Тогда Президент поручил досконально разобраться: в чем проблема неэффективности НАН Беларуси.
Главе государства предоставили подробный отчет. Сегодня обсудили не только недостатки, но также конкретные предложения, призванные исправить ситуацию в отрасли. Ведь пока результаты деятельности НАН не соответствуют затратам и силам, которые в науку вкладывает государство. Нет инновационных разработок, следовательно, нет и монетизации. А это, как подчеркнул Александр Лукашенко, главный критерий оценки эффективности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, Академия наук не стала драйвером опережающего научно-технического развития страны на нынешнем этапе. Знаю, говорят, что, мол, надо науке давать больше денег. Я сказал бы так: будет результат – бесплатно никто работать не будет. В долгу не останемся. Но названные проблемы относятся не только к Академии наук, но и к Госкомитету по науке и технологиям, отраслевым министерствам. Может, даже прежде всего к ним. Где координирующая и управляющая роль ГКНТ? А ведь это основная функция, для чего он и создавался. Анализ научных программ показывает, что министерства в них фактически не участвуют. Их практически нет в числе заказчиков. И это колоссальная недоработка правительства. Как можно было допустить, что настолько востребованные, наиболее финансируемые государством направления, такие как беспилотники, космос, цифровые и биотехнологии, в прямом смысле отданы на откуп самой Академии наук? Она сама себе заказчик, исполнитель и контролер. Как в этих сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике? Поэтому и получается, что нет ни результата, но и виноватых нет. Спрашивать не с кого.
Герасимов о НАН: подготовка специалистов ослаблена, у молодых учёных нет финансовой замотивированности – подробности здесь.