Продукт для долгожителей! В НАН Беларуси знают, как продлить молодость

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический оборзреватель:

Есть какие-то рекомендации, чтобы продлить свою молодость?

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Такие рекомендации есть. Мы с коллегами-медиками проводили исследования по изучению долгожителей. Мы включали группы пожилых людей, старческого возраста, именно долгожителей – 180 человек. Изучали как особенности генома, так и микробиома. То есть это совокупность всех бактерий организма, которые оказывают большой вклад в иммунитет и, соответственно, долгожительство. Выявили ряд генов, которые ассоциированы с долгожительством, а также особенности распределения микробиома, именно его состав. Например, бактерия Akkermansia, ее частота у долгожителей составляла более 50 %. Сейчас мы совместно с коллегами из Института мясо-молочной промышленности разрабатываем молочный продукт, который будет составлять именно тот состав микробиома, который характерен для долгожителей. В целом, конечно же, нет одного гена, который отвечает за долгожительство. Это совокупность генов. Многие из них распространены у белорусов, это можно протестировать. Понятно, что их большое количество и практически нет людей, у которых идеальный генотип, чтобы все гены были благоприятными. Но, зная свои слабые места, неблагоприятные гены, образом жизни можно существенно скорректировать питание и привычки. Евгений Пустовой:

Какие слабые места у белорусов? Павел Морозик:

Были установлены гены, которые вовлечены в метаболизм липидов и углеводов, где частота этих неблагоприятных вариантов у нашей популяции была выше. Инсулиноподобный фактор роста.

Евгений Пустовой:

То есть сахарный диабет для белорусов характерен? Павел Морозик:

Да, в том числе. По результатам тестирования, у пожилых людей, которые моложе долгожителей, частота сахарного диабета была гораздо выше, на 10 %. В ближайшем будущем появится кефирный продукт. Евгений Пустовой:

Сейчас в натуральном выражении его не встретишь? Павел Морозик:

Сейчас нет, потому что надо внести определенные изменения в технические условия.