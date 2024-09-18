Продукт для долгожителей! В НАН Беларуси знают, как продлить молодость
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический оборзреватель:
Есть какие-то рекомендации, чтобы продлить свою молодость?
Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Такие рекомендации есть. Мы с коллегами-медиками проводили исследования по изучению долгожителей. Мы включали группы пожилых людей, старческого возраста, именно долгожителей – 180 человек. Изучали как особенности генома, так и микробиома. То есть это совокупность всех бактерий организма, которые оказывают большой вклад в иммунитет и, соответственно, долгожительство.
Выявили ряд генов, которые ассоциированы с долгожительством, а также особенности распределения микробиома, именно его состав. Например, бактерия Akkermansia, ее частота у долгожителей составляла более 50 %.
Сейчас мы совместно с коллегами из Института мясо-молочной промышленности разрабатываем молочный продукт, который будет составлять именно тот состав микробиома, который характерен для долгожителей.
В целом, конечно же, нет одного гена, который отвечает за долгожительство. Это совокупность генов. Многие из них распространены у белорусов, это можно протестировать. Понятно, что их большое количество и практически нет людей, у которых идеальный генотип, чтобы все гены были благоприятными. Но, зная свои слабые места, неблагоприятные гены, образом жизни можно существенно скорректировать питание и привычки.
Евгений Пустовой:
Какие слабые места у белорусов?
Павел Морозик:
Были установлены гены, которые вовлечены в метаболизм липидов и углеводов, где частота этих неблагоприятных вариантов у нашей популяции была выше. Инсулиноподобный фактор роста.
Евгений Пустовой:
То есть сахарный диабет для белорусов характерен?
Павел Морозик:
Да, в том числе. По результатам тестирования, у пожилых людей, которые моложе долгожителей, частота сахарного диабета была гораздо выше, на 10 %.
В ближайшем будущем появится кефирный продукт.
Евгений Пустовой:
Сейчас в натуральном выражении его не встретишь?
Павел Морозик:
Сейчас нет, потому что надо внести определенные изменения в технические условия.
Мария Литвинова, диетолог:
Обратите внимание на то, что нам дала природа. И тут мы говорим про дачу, огород. Все целебное создано природой. Зелень богата не только клетчаткой – витаминами, фолиевой кислотой, если мы говорим про гомоцистеин и склонность к тромбообразованию, инсульты. По сути, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности белорусов. Ешьте зелень, обогащайте рацион фолиевой кислотой, витамином С. Вы защитите сосуды.
Обратите внимание на животные насыщенные жиры. Если проанализировать рацион, это где-то не более двух животных продуктов в день. Например, мы съели традиционную свинину. То куда уже к ней картошечка, сметанка и молочко? Мы делаем упор на нежирное мясо – это курица, индейка, рыба. Добавляем туда растительные продукты, крупы. По сути, все, что растет у нас на огороде.