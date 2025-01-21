В Академии наук проходит отборочный этап конкурса «‎100 идей для Беларуси»

Диагностика рака на ранней стадии, уникальные продукты и проекты стратегического значения. Отборочный этап конкурса «100 идей для Беларуси»‎ проходит в Академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепций представлено более полусотни. Направления различные: энергетика, здравоохранение, аграрная отрасль, искусственный интеллект и не только. В финал жюри пропустит только 20 проектов. Основные критерии оценки – актуальность, новизна и дальнейшая возможность воплотить идею в жизнь. К слову, часть разработок уже представляет собой готовый эксклюзивный продукт. Его можно реализовать не только в Беларуси, но и далеко за рубежом.

Ангелина Полын, инженер Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси: Мы представляем инновационный проект. Это сгущенное молоко с сахаром, безлактозное. Уже разработана достаточно большая линейка таких продуктов: кефир, сыры, молоко. На рынках аналогов данного продукта еще нет, как на белорусском, так и на российском. Поэтому мы нацелены на экспорт, конечно же. Например, азиатские страны. Там непереносимость лактозы намного больше, чем в Беларуси и России.

Сапартач Керимова, аспирант Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси:

Наш метод является частью большого научного исследования. Для ранней диагностики рака печени достаточно будет сдать общий химический анализ крови в любой ЦРБ. Данный метод актуален, так как смерть от рака печени достигает более 800 тысяч в год.

Этот сезон для конкурса «100 идей для Беларуси» станет уже 14-м, и за годы реализации проекта БРСМ поучаствовали почти 20 тысяч человек. Это не просто уникальная площадка, на которой молодые ученые могут презентовать будущие проекты. Это трамплин для реализации инноваций государственной важности. И уже более 3,5 тысячи идей было внедрено в реальном секторе экономики.