Герасимов о НАН: подготовка специалистов ослаблена, у молодых учёных нет финансовой замотивированности

В новую пятилетку наука во всех ее формах – академической, отраслевой и вузовской – должна войти практико-ориентированной, а ее результаты – отвечать запросам реального сектора экономики. Об этом заявил Президент на встрече с рабочей группой по вопросам анализа деятельности Академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О причинах неэффективности доложил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. Он отметил, что отсутствует единая стратегия формирования научных программ, а также критерии оценки их реализации. Ввиду оторванности исследований от нужд экономики многие разработки НАН, на которые были потрачены бюджетные средства, пылятся на полках. Взаимодействие академии и профильных министерств также невозможно оценить положительно, возникает и кадровый вопрос. Василий Герасимов подчеркнул: подготовка специалистов ослаблена, у молодых ученых нет финансовой замотивированности. Опираясь на истоки проблем в сфере, рабочая группа предложила ряд изменений.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Выработаны следующие предложения. Первое – утверждение на уровне главы государства приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, на основании которых на следующую пятилетку будут формироваться государственные программы научных исследований и научно-технические программы. Соответствующий проект указа после доработки будет внесен правительством на ваше рассмотрение. Этот указ, став основой научной и инновационной деятельности позволит обеспечить учет научных приоритетов при формировании отраслевых стратегий и программ инновационных проектов.

Второе. Предлагается поручить Совету Министров организовать контроль за наличием в отраслевых стратегиях министерств научно-технического блока для соответствующего наполнения программ научных исследований и научно-технической программы.

Сегодняшнюю встречу можно считать промежуточной, в скором времени состоится собрание в расширенном составе: с учеными и членами правительства, чтобы совместно определиться, как будем жить дальше и какими путями будем развивать научную отрасль. Подробности – в следующем эфире.