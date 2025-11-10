«Всё пропускаю через сердце» – Павел Любченко о премьере клипа «Посреди тишины»

Творчество Павла Любченко знают и любят по всей Беларуси. Певец не остается в долгу, постоянно радуя поклонников новыми композициями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Павел рассказал о премьере клипа «Посреди тишины».

Александр Меженный, ведущий:

Как пришла мысль снимать клип, не ограничиваться музыкальной композицией в чистом виде?