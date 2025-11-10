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«Всё пропускаю через сердце» – Павел Любченко о премьере клипа «Посреди тишины»

10 ноября 2025 07:04
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Творчество Павла Любченко знают и любят по всей Беларуси. Певец не остается в долгу, постоянно радуя поклонников новыми композициями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Павел рассказал о премьере клипа «Посреди тишины».

Александр Меженный, ведущий:
Как пришла мысль снимать клип, не ограничиваться музыкальной композицией в чистом виде?

«Всё пропускаю через сердце» – Павел Любченко о премьере клипа «Посреди тишины»-2

Павел Любченко, певец:
Что касается данной композиции «Посреди тишины», то сразу же после презентации песни, которая состоялась в Доме правительства я решил, что эта песня не должна остаться без видеоконтента.

Поэтому мы решили организоваться в масштабах Могилевской области, где отсняли мемориальные комплексы «Борки», «Лудчицкая высота», памятник Батальону милиции. И сам автор принял участие в данном клипе – Алесь Николаевич Казеко, автор слов. Песня посвящена 80-летию Великой Победы.

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Музыка # Интервью # Александр Меженный

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