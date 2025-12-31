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Будет много новых песен! Певица Александра Мелех поделилась творческими планами на 2026-й

31 декабря 2025 10:28
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александра Мелех, певица. 

Александра Каштанова, ведущая:
Завтра наступает уже 2026 год. Какие планы, желания?

Будет много новых песен! Певица Александра Мелех поделилась творческими планами на 2026-й-2

Александра Мелех, певица:
Свое желание я не скажу, потому что оно не сбудется. Но скажу о планах. Будет много новых песен, клипов, новых концертов. Конечно, может, что-то в образе поменяю.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Новый год # Александра Мелех

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